Sehr geehrte Damen und Herren!

Meine Grußadresse gilt Ihnen, als mögliche Teilnehmer des 3. Jahresforum „Pulverbeschichtung 2020“ in Wien.



Als Gutachter für Pulverbeschichtungstechnologie, bestellt und vereidigt von der IHK und Ingenieur-Kammer Sachsen, ist es mir eine besondere Ehre als fachlicher Gestalter und Berater für die imh GmbH als renommiertes Konferenzzentrum in Österreich, eine solche Pulvertagung inhaltlich begleiten zu dürfen.

Zum dritten Mal findet nunmehr am 6. und 7. Oktober 2020 in Wien eine diesbezügliche Fachveranstaltung rund um die Pulverbeschichtung statt. Wieder treffen sich zu diesem Jahresforum Spezialisten aus der Pulverlackier-Branche zu einem breit angelegten Erfahrungsaustausch. Zuliefer-Betriebe der Vorbehandlungschemie, Spülwasseraufbereitung, Lackieranlagen- und Applikations-Hersteller sowie Produzenten von Pulverlacken und Produktions-Hilfsmitteln stellen neue Technologien, Produkte und Verfahren vor.

Wir erwarten dazu natürlich die österreichischen Pulverlackier-Betriebe, insbesondere Lohnveredler von Metalloberflächen sowie auch Erzeugnis spezialisierte Beschichter. Als Zuliefer-Firmen dieser Branche haben sich namhafte Erzeugnis-Hersteller aus Europa, insbesondere den anliegenden Nachbarstaaten, angesagt.

Im vergangenen Jahr, auf dem zweiten Pulver-Forum, lagen die Schwerpunkte bei der Anlagen- und Prozess-Optimierung im Zusammenhang mit Automatisierung 4.0. Interessante Themen wurden auf dieser Veranstaltung vorgestellt und praxisbezogen auch mit den Pulver-Beschichtern diskutiert.

2020 werden sich zahlreiche Vorträge als auch die Anwender-Diskussionen mit den kritischen Klima-Bedingungen und den sich daraus ableitenden technischen und technologischen Möglichkeiten zur Senkung der Umweltbelastung sowie Einsatz von erneuerbaren Energien beschäftigen.

Als Pulver-Beschichter hoffen wir von den Anlagen- und Produkt-Lieferanten diesbezüglich interessante Anregungen zu erhalten, um die internationalen politischen Zielstellungen auch in unserer Branche spürbar umsetzen zu können.

Die Pulverlackierung gewinnt hinsichtlich der Umwelt-Unbedenklichkeit als lösemittelfreies Beschichtungsverfahren immer mehr industriell an Bedeutung. Dabei steht unter besonderer Berücksichtigung auch der Einsatz gesundheitlich völlig unbedenklicher Rohstoffe wie auch gleichgeartete nasschemische Vorbehandlungschemikalien. Hierzu sind von besonderem Interesse spezielle Problemstellungen zu Aufkommens-Engpässen bei TiO2, ein wichtiger Pulver-Füllstoff, als auch zu gesundheitlich kritischen Härter-Systemen, wie PT 910. Hinzu kommen noch internationale Beschränkungen bei der künftigen Anwendung nasschemischer Chromat-Vorbehandlungen.



Da Pulverlacke für die Polymer-Vernetzung einer thermischen Aushärtung in der Regel bei 170…210 °C bedürfen, sind insbesondere die dafür notwendigen Energie-Ressourcen in der Zukunft einer besonderen Überprüfung zu unterziehen. Hier erwarten wir speziell von den Pulverlackier-Anlagenherstellern wegführende neue Technologien zur Energie-Einsparung.

Bei Betrachtung der Pulverapplikation, deren Schlüssel-Technologien sich bereits seit mehreren Jahrzehnten auf dem Beschichtungs-Markt befinden, sollten neue technologische Innovationen vorgestellt werden, um neben der Verbesserung der Corona-Aufladung auch Möglichkeiten aufzuzeigen, um in Größenordnungen aufwendige Druckluft-Energien einsparen zu können.

Ein besonderes Augenmerk gilt somit auch wieder 2020 bei der Tagung in Wien, sich mit speziellen Einsparpotentialen bei der Pulverbeschichtung zu beschäftigen, ohne dabei die Lackierqualität aus den Augen zu verlieren. Hier stehen vor allem logistische Maßnahmen rund um den Beschichtungsprozess im Mittelpunkt.

Ziel der Veranstaltung ist es, den österreichischen Pulverlackiermarkt mit vielfältigen Fachproblemen kreativ zu konfrontieren und die große Familie der Pulver-Beschichter auch weiterhin zu vereinen.

Natürlich hoffen wir auch wieder auf die mögliche Teilnahme von angrenzenden Nachbarstaaten von Österreich, wie Deutschland, Slowenien, Schweiz, Ungarn, Slowakei, Italien und Tschechei.

Als Moderator der geplanten Vorträge freue ich mich im besonderen Maße auf diese Fachtagung und verspreche schon jetzt, dass Sie Ihre Teilnahme nicht bereuen werden. Also bis zum 6./7. Oktober 2020 in Wien.

Mit herzlichen Grüßen von



Dr. Thomas Herrmann

Gutachter für Pulverbeschichtungstechnologie